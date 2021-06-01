Представители властей и молодежь на встрече в Луганске вспомнили события 2 июня 2014 года

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава администрации Луганска Манолис Пилавов, представители властей ЛНР и молодежь на встрече в столичной мэрии вспомнили события 2 июня 2014 года, когда ВСУ нанесли авиаудар по зданию бывшей Луганской областной администрации (ЛОГА). Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.На мероприятии присутствовали депутаты Народного Совета и Молодежного парламента Республики, представители Молодежного совета при администрации Луганска, активисты общественного движения "Мир Луганщине", очевидцы того трагического события."Нам необходимо проводить такие встречи для того, чтобы сохранить историческую правду, потому что, к сожалению, жизнь расставляет акценты таким образом, что многие факты уходят в небытие. Авиаудар оставил жуткое впечатление, потому что мы не ожидали, что свои по своим будут бить – в дурном сне никому такое не приснится", - сказал глава столичной администрации.Пилавов призвал молодежь рассказывать правду о конфликте в Донбассе своим друзьям и знакомым из других стран.После этого участники встречи почтили минутой молчания память жертв авиаудара ВСУ по ЛОГА."2 июня было обычным днем, я пришла на дежурство, в обеденное время вдруг стали вызывать бригады одну за другой. Когда подъехали (к зданию ЛОГА), здесь творилось невообразимое: суматоха, люди лежали на земле, стонали. Самое страшное, что это было только начало того кошмара, который пришлось потом увидеть в июле и августе", - сказала врач консультативно-информационной службы Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Наталья Хмаренко.Она подчеркнула, что медики Республики выполнили свой профессиональный долг в тяжелые дни лета 2014 года, самоотверженно помогая всем нуждающимся людям."Все это перевернуло сознание, и теперь понимаешь, что самое дорогое – это мир и тишина", - подытожила медработник.Начальник столичной коммунальной аварийно-спасательной службы Александр Летун опроверг распространяемую в 2014 году украинскими СМИ версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, и ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА."Тепловой луч, на который может среагировать ракета, должен быть более высокой температуры, но никак не тепло кондиционера. Кондиционер не выделяет такое теплоизлучение, чтобы ракета смогла сработать и навестись. Это такой бред, я не знаю, кто это выдумал по поводу этой ракеты, все специалисты смеются ", - пояснил он.Депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай отметила, что международные организации должны дать оценку преступлениям Киева против населения Донбасса."Я всегда думала, что Украина – это правовое государство, но 2 июня 2014 года я поняла, что на деле это совершенно не так, и до сих пор она никак в правовое поле не входит, потому что ведет войну против своего народа, а это запрещено всеми международными организациями, конвенциями. Украинские чиновники своими действиями растоптали государство", - подчеркнула она.***Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15:00 нанес удар по Луганской областной государственной администрации, предположительно, 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В самом центре города под обстрел попали здание Луганской ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.Среди погибших – занимавшая тогда пост министра здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, являвшийся руководителем военно-патриотического объединения "Каскад", ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель.В отчете ОБСЕ за 2 июня 2014 года о трагических событиях говорилось довольно сдержано: "Вскоре после 15.00 ракеты поразили захваченное здание региональной администрации. На основании наблюдений представителей СММ, которые располагали неполными данными, удар был нанесен с использованием неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество жертв не установлено".В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска "работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины". По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста "и удачно выполнили боевую задачу". После 15 часов, сообщало Минобороны, "работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29". "В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены", - заявили тогда в ведомстве.Позднее спикер "АТО" Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять не выдерживающую никакой критики версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА.ЛуганскИнформЦентр публиковал видеозаписи, которые доказывают, что пуск ракет по зданию ОГА был произведен с летательного аппарата. *к31*02 июня — Луганск