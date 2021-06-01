«Новая почта» объявила низкую цену на доставку
Представители почтовой службы «Новая почта» анонсировали уникальную услугу — сервис будет принимать заявки на адресную доставку медицинских препаратов из аптек. Компания обещает отличные условия для заказчиков, включая низкую цену — 25 гривен за доставку.
Описание и подробности
Данную информацию представители компании опубликовали на официальном сайте. Согласно предоставленной информации, «Новая почта» теперь будет принимать заявки на доставку медицинских изделий на дом. Спектр товаров, которые можно заказать, чрезвычайно широк — здесь и лекарственные препараты, которые продаются без рецепта, и медицинские принадлежности, и другие товары, предоставляемые платформой.
Также на сайте опубликован список фармацевтических сервисов, с которыми сотрудничает «Новая почта». В список входит около 15 наименований, включая популярные сервисы, вроде аптеки «Доброго дня», Liki24 и «Пігулки». Чтобы заказать доставку, нужно сначала изучить спектр лекарств, которые предлагают указанные предприятия, а затем уже оформлять точный перечень наименований в специальном бланке в личном кабинете «Новой почты».
Согласно заявлениям представителей компании, услуга станет очень популярной, так как она исключает контактные способы приобретения лекарственных препаратов, а соответственно и риск заразиться коронавирусной инфекцией.
Среди преимуществ, которые будут доступны заказчикам доставки, сервис выделяет следующие:
широкий выбор товаров для доставки, начиная от лекарств, заканчивая средствами личной гигиены
оперативность — товар будет доставлен очень быстро;
доступность — услугу можно заказать практически в каждом уголке Украины;
низкую стоимость — заказать подвоз можно всего за 25 гривен.
Услуга уже доступна для заказа, однако срок ее действия ограничен — она ??будет доступна только на время действия особого положения, связанного с карантином в стране. Новости Украины - Сегодня, 20:45 75
Описание и подробности
Данную информацию представители компании опубликовали на официальном сайте. Согласно предоставленной информации, «Новая почта» теперь будет принимать заявки на доставку медицинских изделий на дом. Спектр товаров, которые можно заказать, чрезвычайно широк — здесь и лекарственные препараты, которые продаются без рецепта, и медицинские принадлежности, и другие товары, предоставляемые платформой.
Также на сайте опубликован список фармацевтических сервисов, с которыми сотрудничает «Новая почта». В список входит около 15 наименований, включая популярные сервисы, вроде аптеки «Доброго дня», Liki24 и «Пігулки». Чтобы заказать доставку, нужно сначала изучить спектр лекарств, которые предлагают указанные предприятия, а затем уже оформлять точный перечень наименований в специальном бланке в личном кабинете «Новой почты».
Согласно заявлениям представителей компании, услуга станет очень популярной, так как она исключает контактные способы приобретения лекарственных препаратов, а соответственно и риск заразиться коронавирусной инфекцией.
Среди преимуществ, которые будут доступны заказчикам доставки, сервис выделяет следующие:
широкий выбор товаров для доставки, начиная от лекарств, заканчивая средствами личной гигиены
оперативность — товар будет доставлен очень быстро;
доступность — услугу можно заказать практически в каждом уголке Украины;
низкую стоимость — заказать подвоз можно всего за 25 гривен.
Услуга уже доступна для заказа, однако срок ее действия ограничен — она ??будет доступна только на время действия особого положения, связанного с карантином в стране. Новости Украины - Сегодня, 20:45 75
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