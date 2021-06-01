Прогноз погоды в Луганске на 3 июня
В Луганске, в четверг 3 июня, облачно, ночью и днем дождь, гроза температура будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью и до 19 градусов тепла днем.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха ночью +8 +13, днем +14 +19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-12 м/с
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была зарегистрирована +35,7ºС в 1995 году;
минимальная +4,1 ºС в 2008 году.
Народный календарь: В этот день почитается память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе Елену (Олёну) называли Леносейкой, так как это было время посева льна. Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой. Также по этому дню судили о начале зимы: «Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря — снег с крупой». В это время уже отцветают сады. Продолжается цветение у малины, шиповника, рябины. Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые. Погода в Луганске - Сегодня, 20:39 17
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха ночью +8 +13, днем +14 +19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-12 м/с
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была зарегистрирована +35,7ºС в 1995 году;
минимальная +4,1 ºС в 2008 году.
Народный календарь: В этот день почитается память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе Елену (Олёну) называли Леносейкой, так как это было время посева льна. Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой. Также по этому дню судили о начале зимы: «Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря — снег с крупой». В это время уже отцветают сады. Продолжается цветение у малины, шиповника, рябины. Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые. Погода в Луганске - Сегодня, 20:39 17
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