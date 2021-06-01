Луганский театр в рамках "Культурной среды" представил сцены из пьес драматурга Макдонаха

Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева в рамках проекта "Культурная среда" представил сцены из пьес современного драматурга, сценариста и кинорежиссера Мартина Макдонаха. Об этом передает корреспондент ЛИЦ.В театре отметили, что Макдонаха в профессиональной среде называют "величайшим драматургом ХХI века и ставят в один ряд с Островским, Чеховым и Беккетом".Артисты представили две сцены из пьесы "Калека с острова Инишман" и сцену из пьесы "Королева красоты".Артист Владислав Кузьминых рассказал, что темы и авторов к очередной "Культурной среде" обычно выбирают либо артисты, либо зрители, либо представители художественно-постановочной части театра. В этот раз взять автора в работу предложила главный режиссер театра Татьяна Дремова.Он отметил, что проект реализует "творческие желания и потребности артистов", каждый из которых может попробовать себя, в том числе и в роли режиссера."Участие в проекте обогащает их интеллектуально, ментально, профессионально. И то, что они не могут пока реализовать на большой сцене, они могут сами поставить, сделать так, как они сами чувствуют", - уточнил актер.Актриса Анна Приходкина, выступившая в качестве режиссера, рассказала, что "выбрала самый веселый фрагмент из всего творчества Макдонаха". По ее мнению, образы, созданные автором, "простые, абсолютно из народа"."У меня очень много под окнами таких людей: со своими недостатками, с определенными странностями, но очень добрые – все как в жизни!" - сказала она.Поставившая второй отрывок актриса Наталья Бутко отметила, что работа стала возможностью посмотреть на свои творческие возможности "с иной точки зрения".Говоря об авторе, постановщик третьего отрывка актриса Екатерина Митина, отметила, что драматург ставит перед зрителем и читателем проблематику того, "что люди часто не живут своей жизнью"."И это приводит к тому, что кто-то сходит с ума, кто-то умирает и тому подобное. В нашем театре редко ставят такие вещи, потому что зритель больше любит комедии", - пояснила она.Митина также отметила, что проект "Культурная среда" является для творческого коллектива театра "глотком воздуха".В учреждении культуры напомнили, что "обязательной составляющей каждой "Культурной среды" является обсуждение увиденного со зрителями, где любой желающий может высказать свое мнение, вступить в дискуссию или задать какие-либо вопросы артистам и администрации театра".Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева располагается по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 9а.Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 50 20 31, (0642) 50 11 43, на сайте театра или на его страницах в социальных сетях "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Инстаграм".Напомним, в ноябре 2019 года ЛАРДТ имени Луспекаева презентовал проект "Культурная среда", который проводится в неформальной обстановке в фойе учреждения культуры. Проект, с одной стороны, является экспериментальной площадкой для апробации актерами новых театральных форм, с другой, дает возможность прямого общения коллектива театра со зрителями.*к16*к29*02 июня — Луганск