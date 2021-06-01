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Объем реализации яиц в ЛНР за 4 месяца вырос на 21,2% – Минэкономразвития

root Сегодня, 21:3024Новости
Объем реализации яиц в ЛНР за 4 месяца вырос на 21,2% – Минэкономразвития
Объем реализации яиц в Республике за январь-апрель 2021 года увеличился на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР."За 4 месяца 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился объем реализации продукции животноводства: яиц на – 21,2%", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что за указанный период поголовье птицы у сельскохозяйственных производителей возросло на 13,9%.Ранее в Минэкономразвития сообщали, что объем реализации яиц в Республике в I квартале 2021 года увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. *к31*с
02 июня — Луганск

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