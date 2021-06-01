В Луганске подняли цену на питьевую воду с 1 июня



В Луганске внесли изменения во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары.

В перечне социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена, изменили цены на «Воду питьевую». Установлена новая цена за 1 литр — 2,15 рублей. Ранее литр такой воды должен был стоить не выше 1,18 рубля.

Экономика - Сегодня, 20:14 1049 С 1 июня правительство ЛНР подняло цены на разливную воду — с 1.8 руб. до 2.15 руб. за 1 литр.В Луганске внесли изменения во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары.В перечне социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена, изменили цены на «Воду питьевую». Установлена новая цена за 1 литр — 2,15 рублей. Ранее литр такой воды должен был стоить не выше 1,18 рубля. Экономика - Сегодня, 20:14 1049

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