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В Луганске подняли цену на питьевую воду с 1 июня

verter Сегодня, 21:4517Новости
В Луганске подняли цену на питьевую воду с 1 июня
С 1 июня правительство ЛНР подняло цены на разливную воду — с 1.8 руб. до 2.15 руб. за 1 литр.
В Луганске внесли изменения во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары.
В перечне социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена, изменили цены на «Воду питьевую». Установлена новая цена за 1 литр — 2,15 рублей. Ранее литр такой воды должен был стоить не выше 1,18 рубля.
Экономика - Сегодня, 20:14 1049

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