Отключение электроснабжения в Луганске 3 июня

Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 3 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).переулок Грибоедова, 2-8,1-9;переулок Желябова, 2-14, 5;переулок Ивановых, 2-6а, 3-5;улица Мадридская, 36-74а, 2-34а, 76-116;переулок Менделеева, 4-8, 3-5, 2, 1, 14а-18, 11а-13а, 10-12, 7-9;улицаСтаробельская, 26-48, 23-35б;улица Тургенева, 24-36б, 23-67а,улица Успенского, 26-74, 23-73а;улица Белинского, 2-22а, 1-21а, 36а, г-68, 29а, б, в-35в, 24-38, 23-29а, 74-94, 37-57;переулок Краснолучский, 2-4, 12а-16, 17, 6-8;переулок Виталия Трищенка, 2-16а, 1-17;площадь Тургенева, 38-60, 69-95;площадь Успенского, 76-96а, 75-115;площадь Чернышевского, 2-6, 3а-7, 18-44, 9-19;переулок 1-й Чернышевского, 2-24,1-27;переулок 2-й Чернышевского, 1-17;переулок 3-й Чернышевского, 1-5;площадь Докучаева, 90-120, 85-121;улица Желябова, 18-34, 15,13, 19а, 19, 36,19-33, 17;переулок Ивановых, 8а-16, 5а-13;улица Макаренко, 8-44, 1-69, 86, 66, 71-119;улица Руставелли, 2-62, 1-45, 124-154, 85б-109, 86-108,77-97, 47-85а, б, 64-122;улица Грибоедова, 10-14,11а-13;улица Докучаева, 2-88, 1-59, 63-85,61;улица Тургенева, 2-22, 1-21;переулок Антрацитовский 1-3, 3а, 5-11;улица Старобельская, 4-24,1-21а, 50-84а, 37-59а, 61, 65-67.переулок Крупской, 30-32, 29-31;переулок Натальевский, 2-10, 1-9,4;переулок Созинский, 5.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:22 12