Отключение электроснабжения в Луганске 3 июня
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 3 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Артемовском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
переулок Грибоедова, 2-8,1-9;
переулок Желябова, 2-14, 5;
переулок Ивановых, 2-6а, 3-5;
улица Мадридская, 36-74а, 2-34а, 76-116;
переулок Менделеева, 4-8, 3-5, 2, 1, 14а-18, 11а-13а, 10-12, 7-9;
улицаСтаробельская, 26-48, 23-35б;
улица Тургенева, 24-36б, 23-67а,
улица Успенского, 26-74, 23-73а;
улица Белинского, 2-22а, 1-21а, 36а, г-68, 29а, б, в-35в, 24-38, 23-29а, 74-94, 37-57;
переулок Краснолучский, 2-4, 12а-16, 17, 6-8;
переулок Виталия Трищенка, 2-16а, 1-17;
площадь Тургенева, 38-60, 69-95;
площадь Успенского, 76-96а, 75-115;
площадь Чернышевского, 2-6, 3а-7, 18-44, 9-19;
переулок 1-й Чернышевского, 2-24,1-27;
переулок 2-й Чернышевского, 1-17;
переулок 3-й Чернышевского, 1-5;
площадь Докучаева, 90-120, 85-121;
улица Желябова, 18-34, 15,13, 19а, 19, 36,19-33, 17;
переулок Ивановых, 8а-16, 5а-13;
улица Макаренко, 8-44, 1-69, 86, 66, 71-119;
улица Руставелли, 2-62, 1-45, 124-154, 85б-109, 86-108,77-97, 47-85а, б, 64-122;
улица Грибоедова, 10-14,11а-13;
улица Докучаева, 2-88, 1-59, 63-85,61;
улица Тургенева, 2-22, 1-21;
переулок Антрацитовский 1-3, 3а, 5-11;
улица Старобельская, 4-24,1-21а, 50-84а, 37-59а, 61, 65-67.
В Каменнобродском районе электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:
переулок Крупской, 30-32, 29-31;
переулок Натальевский, 2-10, 1-9,4;
переулок Созинский, 5.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:22 12
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