Курсы валют в Луганске на 3 июня
Государственный банк информирует о том, что с 3 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 73,4979 рублей
1 ЕВРО 89,6895 рублей
10 украинских гривен 26,8869 рублей
Вчера, 2 июня курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 73,2411 рублей
1 ЕВРО 89,5958 рублей
10 украинских гривен 26,6875 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 81
1 доллар США 73,4979 рублей
1 ЕВРО 89,6895 рублей
10 украинских гривен 26,8869 рублей
Вчера, 2 июня курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 73,2411 рублей
1 ЕВРО 89,5958 рублей
10 украинских гривен 26,6875 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 81
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