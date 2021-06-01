В ЛГАУ проходит набор на подготовительные курсы

Луганский государственный аграрный университет (ЛГАУ) ведет набор абитуриентов на подготовительные курсы, которые начнутся 15 июня. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ЛГАУ Людмила Сигидиненко.«В университете организована работа подготовительного отделения для абитуриентов. В настоящее время ведется предварительная запись на месячные курсы, которые начнут свою работу 15 июня. Слушатели подготовительных курсов проходят углубленную подготовку по математике, биологии, русскому языку. Лица, которые успешно окончили подготовительные курсы, дополнительно получают 10 баллов, за каждый предмет — по 5 баллов», — отметила она.Ответственный секретарь добавила, что дополнительные 20 баллов при поступлении в ЛГАУ начисляются выпускникам школ, награжденным золотой или серебряной медалью за успехи в учебе, и лицам, получившим диплом с отличием по окончании учреждений среднего профессионального образования.— дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки;— дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;— военнослужащие Народной милиции ЛНР, которые проходят военную службу по контракту, лица, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров;— лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которым согласно действующему законодательству ЛНР предоставлено такое право;— лица, на которых распространяется действие закона ЛНР «Об участниках боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики»;— дети погибших (умерших) сотрудников МЧС во время исполнения служебных обязанностей. Культура - Сегодня, 07:00 79