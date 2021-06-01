Непогода оставила без электроэнергии около 67 тыс. абонентов в ЛНР – МЧС

Около 67 тыс. абонентов в городах и районах Республики остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.В результате аварийных отключений линий электропередачи, вызванных неблагоприятными погодными условиями (гроза, ливень), были обесточены: 9 315 абонентов в Луганске, 2 153 абонента в Антраците, 3 177 абонентов в Брянке, 13 903 абонента в Краснодонском районе, 2 667 абонентов в Красном Луче, Миусинске и Петровском, 3 268 абонентов в Лутугинском районе, 4 786 абонентов в Перевальском районе, 6 025 абонентов в Ровеньках, 16 722 абонента в Свердловском районе, 3 417 абонентов в Славяносербском районе и 1 295 абонентов в Стаханове.По состоянию на 06:00 3 июня остаются без электроэнергии 9 405 абонентов.Ранее Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР предупреждал о сильном дожде, грозе и усилении ветра до 18 м/с местами по территории Республики в течение суток 2 июня. *к16*к3*с

03 июня — Луганск