Сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Республике 3 июня

Сильный дождь, гроза и усиление ветра до 18 м/с ожидаются местами по территории Республики днем 3 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР."Днем 3 июня в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается сильный дождь, гроза; при грозе - шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/ объявляется штормовое предупреждение.Сильные осадки – продолжительное интенсивное выпадение дождя или града в количестве от 15 до 49 мм за 12 часов; очень сильные осадки - когда их выпадает от 50 мм за 12 часов и выше. Численно количество осадков в миллиметрах равно количеству килограммов вылившейся воды на площадку в 1 квадратный метр, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта. *к16*к3*с

03 июня — Луганск