Пасечник поздравил жителей ЛНР с годовщиной образования Луганской области

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днем образования Луганской (Ворошиловградской области)."Сегодня мы отмечаем 83-ю годовщину со Дня образования Луганской (Ворошиловградской) области. Луганщина – край трудолюбивых и талантливых людей. Убежден, что дальнейшая совместная работа руководства и жителей республики будет способствовать процветанию Отчизны. С праздником!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter. Напомним, что указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1938 года путем разделения Донецкой области (губернии) были образованы Ворошиловградская (носила это название до 1958 года и с 1970 по 1990 год) и Сталинская (позднее - Донецкая) области. *к16*с

03 июня — Луганск