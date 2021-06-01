Сегодня заканчивается регистрация на вступительные экзамены в магистратуру
Сегодня, 3 июня, в 18:00 завершится регистрация на ЕПВИ (единый профессиональный вступительный экзамен) и ЕВЖ (единый вступительный экзамен по иностранному языку) для получения степени магистра — напоминает Мета со ссылкой на сообщение Украинского центра оценивания.
По состоянию на 2 июня на ЕПВИ зарегистрировалось более 13 тыс. человек, его сдают только те, кто поступает на специальности «Международное право» и «Право». Для прохождения ЕВЭ подали заявки почти 99 тыс. абитуриентов. В Украинском центре оценивания качества образования сообщили:
Если поступающий желает принять участие одновременно в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра по специальности 081 «Право» и/или 293 «Международное право» и по другим специальностям, его регистрирует приемная комиссия учреждения высшего образования, которое осуществляет набор на обучение по степени высшего образования магистра по данным специальностям.
На сайте УЦОКО, для каждого участника вступительного экзамена, будет создана информационная страница «Кабинет поступающего». Зайти в нее можно с помощью номера экзаменационного листа и РIN-кода. С 1 июля начнется регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов . Культура - Сегодня, 10:35 55
По состоянию на 2 июня на ЕПВИ зарегистрировалось более 13 тыс. человек, его сдают только те, кто поступает на специальности «Международное право» и «Право». Для прохождения ЕВЭ подали заявки почти 99 тыс. абитуриентов. В Украинском центре оценивания качества образования сообщили:
Если поступающий желает принять участие одновременно в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра по специальности 081 «Право» и/или 293 «Международное право» и по другим специальностям, его регистрирует приемная комиссия учреждения высшего образования, которое осуществляет набор на обучение по степени высшего образования магистра по данным специальностям.
На сайте УЦОКО, для каждого участника вступительного экзамена, будет создана информационная страница «Кабинет поступающего». Зайти в нее можно с помощью номера экзаменационного листа и РIN-кода. С 1 июля начнется регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов . Культура - Сегодня, 10:35 55
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