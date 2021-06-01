Сегодня заканчивается регистрация на вступительные экзамены в магистратуру



Если поступающий желает принять участие одновременно в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра по специальности 081 «Право» и/или 293 «Международное право» и по другим специальностям, его регистрирует приемная комиссия учреждения высшего образования, которое осуществляет набор на обучение по степени высшего образования магистра по данным специальностям.



Сегодня, 3 июня, в 18:00 завершится регистрация на ЕПВИ (единый профессиональный вступительный экзамен) и ЕВЖ (единый вступительный экзамен по иностранному языку) для получения степени магистра — напоминает Мета со ссылкой на сообщение Украинского центра оценивания.По состоянию на 2 июня на ЕПВИ зарегистрировалось более 13 тыс. человек, его сдают только те, кто поступает на специальности «Международное право» и «Право». Для прохождения ЕВЭ подали заявки почти 99 тыс. абитуриентов. В Украинском центре оценивания качества образования сообщили:На сайте УЦОКО, для каждого участника вступительного экзамена, будет создана информационная страница «Кабинет поступающего». Зайти в нее можно с помощью номера экзаменационного листа и РIN-кода. С 1 июля начнется регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов . Культура - Сегодня, 10:35 55