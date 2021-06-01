ЛГАУ начинает прием документов на обучение

Луганский государственный аграрный университет (ЛГАУ) начнет прием документов на очную форму обучения с 26 июня, на заочную — с 1 октября. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ЛГАУ Людмила Сигидиненко.Она напомнила, что аграрный университет является одним из старейших вузов Донбасса, который в этом году отмечает столетний юбилей. В университете ведется подготовка для аграрной отрасли по 25 направлениям.- бакалавриат, специалитет, магистратура —будет проводиться2021 года.2021 года», — проинформировала Сигидиненко.Она отметила, чтобудет проводитьсяпройдутпройдет— оригинал или копию документа об образовании государственного образца;— сертификаты единого государственного экзамена, внешнего независимого оценивания (при их наличии);— копию документа, удостоверяющего личность;— копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;— медицинскую справку по форме 086-у;— копию приписного свидетельства для абитуриентов очной формы обучения;— шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см.Сигидиненко уточнила, что все эти документы также можно подать в электронной форме.Приемная комиссия работает; перерыв — с 12.00 до 12.30.«На время вступительной кампании приемная комиссия также работает и«, — подчеркнула представитель ЛГАУ.Культура - Сегодня, 10:30 114