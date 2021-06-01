ЛГАУ начинает прием документов на обучение
Луганский государственный аграрный университет (ЛГАУ) начнет прием документов на очную форму обучения с 26 июня, на заочную — с 1 октября. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ЛГАУ Людмила Сигидиненко.
Она напомнила, что аграрный университет является одним из старейших вузов Донбасса, который в этом году отмечает столетний юбилей. В университете ведется подготовка для аграрной отрасли по 25 направлениям.
«Прием заявлений и документов на все уровни профессионального образования - бакалавриат, специалитет, магистратура — на очную форму обучения будет проводиться с 26 июня по 31 июля. Вступительные экзамены — с 1 по 14 августа 2021 года. Зачисление — до 18 августа 2021 года», — проинформировала Сигидиненко.
Она отметила, что прием заявлений и документов на заочную форму обучения на уровни профессионального образования бакалавриат и специалитет будет проводиться с 1 октября по 20 ноября. Вступительные экзамены пройдут с 22 ноября по 26 ноября, зачисление — до 29 ноября.
Прием заявлений и документов на уровень профессионального образования магистратура на заочную форму обучения пройдет с 1 октября по 18 декабря.
Вступительные экзамены — с 20 декабря по 24 декабря.
Зачисление состоится до 27 декабря.
Вместе с заявлением абитуриенту необходимо подать следующие документы:
— оригинал или копию документа об образовании государственного образца;
— сертификаты единого государственного экзамена, внешнего независимого оценивания (при их наличии);
— копию документа, удостоверяющего личность;
— копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
— медицинскую справку по форме 086-у;
— копию приписного свидетельства для абитуриентов очной формы обучения;
— шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см.
Сигидиненко уточнила, что все эти документы также можно подать в электронной форме.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30; перерыв — с 12.00 до 12.30.
«На время вступительной кампании приемная комиссия также работает и в субботу с 8.00 до 13.00«, — подчеркнула представитель ЛГАУ.
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