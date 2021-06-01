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Луганчанин добровольно сдал в полицию свыше 400 единиц боеприпасов – МВД

root Сегодня, 11:3112Новости
Луганчанин добровольно сдал в полицию свыше 400 единиц боеприпасов – МВД


Луганчанин добровольно сдал в полицию свыше 400 единиц боеприпасов. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ЛНР."1 июня 2021 года гражданин 1973 года рождения добровольно сдал в Каменнобродский райотдел внутренних дел МВД ЛНР: 15 гранат, 14 запалов, 367 патронов различного калибра, 2 тротиловые шашки по 400 г, 4 запала к тротиловым шашкам, 2 магазина к автоматам", - говорится в сообщении.В МВД ЛНР напомнили, что добровольная сдача гражданами оружия и боеприпасов, которые незаконно у них находятся, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. *к29*т
02 июня — Луганск

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