Луганчанин добровольно сдал в полицию свыше 400 единиц боеприпасов – МВД

Луганчанин добровольно сдал в полицию свыше 400 единиц боеприпасов. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ЛНР."1 июня 2021 года гражданин 1973 года рождения добровольно сдал в Каменнобродский райотдел внутренних дел МВД ЛНР: 15 гранат, 14 запалов, 367 патронов различного калибра, 2 тротиловые шашки по 400 г, 4 запала к тротиловым шашкам, 2 магазина к автоматам", - говорится в сообщении.В МВД ЛНР напомнили, что добровольная сдача гражданами оружия и боеприпасов, которые незаконно у них находятся, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. *к29*т02 июня — Луганск