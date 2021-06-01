ВСУ препятствовали работе беспилотников ОБСЕ у Трехизбенки – Народная милиция

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи поселка городского типа Трехизбенка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.Там отметили, что "украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ"."В районе населенного пункта Трехизбенка мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществила подавление сигнала канала управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники", - говорится в сообщении.В Народной милиции отметили, что "в результате противоправных действий противника, беспилотный летательный аппарат ОБСЕ совершил аварийную посадку, до настоящего времени наблюдателям ОБСЕ не удалось обнаружить утерянный БПЛА".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к16*к3*т

03 июня — Луганск