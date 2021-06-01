ГСВМ в связи с закрытием расчетного счета просит предпринимателей сверить уплаченные суммы

Государственная служба ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР в связи с закрытием расчетного счета из-за перехода на новое казначейское обслуживание просит предпринимателей сверить уплаченные суммы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "В связи с переходом на новое казначейское обслуживание ГСВМ ЛНР с 1 июля 2021 года будет закрывать расчетный счет № 35226203102000. Просим в срок до 8 июня 2021 года юридических и физических лиц-предпринимателей согласно списку произвести сверку", - говорится в сообщении.Со списком предпринимателей, которым необходимо провести сверку, можно ознакомиться на сайте ГСВМ.В ведомстве добавили, что в случае непроведения сверки, излишне перечисленные средства будут направлены в бюджет Республики. *к31*c

03 июня — Луганск