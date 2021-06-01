ЛНР из-за саботажа со стороны Киева не может делать прогнозов о переговорах – Дейнего

ЛНР из-за саботажа со стороны Киева не может делать прогнозов о переговорах относительно мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в ходе пресс-конференции "Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди", организованной в онлайн-режиме пресс-центром "Общественной службы новостей" (Москва)."Со стороны Украины идет полный саботаж выстраивания каких-то взаимоотношений с Донбассом, поэтому говорить о перспективах развития отношений с Украиной, прогнозировать их предельно сложно, - сказал он. - В рамках Минских переговоров на сегодня эта ситуация дает очень серьезные сбои. Были надежды на некоторые изменения в политике украинского государства в момент, когда менялась власть, были определенные ожидания, надежды, которые на сегодня не подтвердились ничем".Полномочный представитель предположил, что в течение будущих пяти лет ЛНР и Украина, возможно, смогут принять "компромиссное решение политического характера, которое позволит уйти полностью от каких-то вопросов безопасности".Урегулирование конфликта в Донбассе, против которого власти Украины в апреле 2014 года начали силовую операцию, базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Совет Безопасности ООН в резолюции № 2202 от 17 февраля 2015 года призвал все стороны конфликта обеспечить полное выполнение документа.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к32*с03 июня — Луганск