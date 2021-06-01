ЛНР выстраивает отношения с РФ и поддерживает русскоговорящих на Украине – Дейнего

ЛНР выстраивает отношения с РФ и поддерживает русскоговорящих людей, живущих на территории Украины. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции "Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди" заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего."Идет очень серьезное выстраивание взаимоотношений с Российской Федерацией. Мало того, очень серьезную заботу мы проявляем, в том числе, о русскоговорящем населении, которое осталось за линией разграничения, - сказал он. - У нас достаточно давно работает программа по воссоединению населения Донбасса. Она ориентирована на жителей тех территорий Республик, которые на сегодняшний день находятся под киевской оккупацией".Полномочный представитель отметил, что в ЛНР идет обычная жизнь, однако некоторые территории продолжают подвергаться агрессии со стороны Киева."Есть определенные особенности, которые накладывает линия разграничения. Там, безусловно, серьезно сказывается ситуация на обыденной жизни. Но на территориях, которые находятся на отдалении от линии соприкосновения, которые не находятся постоянно под воздействием украинской агрессии, там идет обычная жизнь: работают кинотеатры, театры, работают школы, дети учатся, получают среднее, высшее образование, занимаются в спортивных секциях, имеют очень серьезные достижения на республиканских, межреспубликанских с ДНР, так и на российских спортивных площадках, привозят оттуда медали. Это обычная, нормальная жизнь людей на территории, которая взяла на себя ответственность за свою судьбу и сама организует свою жизнь в дальнейшем", - добавил Дейнего.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Урегулирование конфликта в Донбассе, против которого власти Украины в апреле 2014 года начали силовую операцию, базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Совет Безопасности ООН в резолюции № 2202 от 17 февраля 2015 года призвал все стороны конфликта обеспечить полное выполнение документа.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к32*т03 июня — Луганск