Украинские власти вынудили ЛНР строить собственную государственность – Дейнего

Украинские власти, отказавшись выполнять функции государства на территории ЛНР, вынудили Республику строить собственную государственность. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в ходе пресс-конференции "Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди", организованной пресс-центром "Общественной службы новостей" (Москва) в онлайн-режиме."Сегодня Луганск строит свою государственность. ЛНР работает над тем, чтобы укреплять государственные институты", - сказал он.Дейнего пояснил, что такое решение Республика приняла "вынужденно еще в 2014 году, когда Украина своими решениями прекратила выполнять функции государства" на территории ЛНР."Нашлись люди, которые приняли на себя ответственность за судьбу соотечественников, за построение системы государственного управления (в ЛНР), и сейчас мы работаем над ее развитием и работаем, как я считаю, достаточно эффективно", - сказал министр.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к11*к3*т03 июня — Луганск