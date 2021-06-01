Кому нужно зажигать такие В«звёздыВ»?
Только улеглись страсти по Маниже, как организаторы ПМЭФ со словами «подержите наше пиво» пригласили на первый день форума странного мальчика из тиктока.
У меня ещё свежи воспоминания, как замерев от восторга и восхищения, затаив дыхание, чтоб не пропустить ни слова, я слушала спикеров марафона «Знание». В те дни появилось стойкое ощущение, что мы наконец-то вырулили на нужную нам всем взлетную полосу и теперь точно полетим не просто в правильном, а в очень всем нам нужном направлении.
А тут этот мальчик, имя которого большинству ничего не говорит, но поведение которого в очередной раз заставило задуматься над тем, кому же нужно зажигать такие «звёзды».
И дело даже не в том, что юноша откровенно диссонировал с общей повесткой мероприятия, а в том, что в стране есть тысячи мальчишек и девчонок, которых действительно было бы интересно послушать и которые действительно являются примером для своего поколения.
Но их не позвали.
Наверное, посчитали, что с умными будет скучно. Ведь им не придёт в голову укладывать гостей форума на пол для съемки нового ролика для тиктока, который соберёт сколько-то там просмотров и станет рекламой для форума среди многочисленных подписчиков этого мальчика.
Однако, иногда лучше потерять на количестве, приобретя на качестве.
И если бы вместо этой странной звезды нам дали возможность получше узнать ребят, ставших победителями международных Олимпиад или лучших студентов ВУЗов, то отсутствие пиара в тиктоке с лихвой бы компенсировалось гордостью обычных людей за то, какая у нас замечательная молодежь. Которая действительно есть и которая действительно классная. Но о которой в большинстве случаев можно узнать лишь случайно и эпизодически.
Потому что в тренде сейчас не она, а вот такие вот странные мальчики, изучение «кредитной истории» которых вызывает лишь недоумение и вопрос о том, куда катится этот мир и мы вместе с ним.
Юлия Витязева
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