МГБ ЛНР установило сотрудников СБУ, вербующих военнослужащих и жителей Республики

Министерство государственной безопасности ЛНР установило сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), причастных к вербовке военнослужащих и мирных жителей Республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Там отметили, что сотрудники МГБ ЛНР в первом полугодии 2021 года выявили "факты вербовки сотрудниками СБУ гражданских лиц, находившихся на временно подконтрольной Украине территории, впоследствии поступивших на военную службу в ряды Народной милиции ЛНР". Также установлены факты вербовки военнослужащих во время пребывания последних в плену."Министерством государственной безопасности ЛНР установлены сотрудники СБУ, осуществляющие вербовку военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданских лиц:- Конопада Святослав Романович, 04 августа 1991 года рождения, прикомандированный к Марковскому межрайонному отделу (МРО) 3-го управления главного управления (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях сотрудник СБУ во Львовской области;- Синицкий Станислав Геннадьевич, 10 июня 1992 года рождения, сотрудник 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, оперуполномоченный отдела контрразведки;- Сахно Максим Анатольевич, 30 апреля 1990 года рождения, старший оперуполномоченный сектора КЗИД СИБ и ЗНГ Старобельского МРО 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - рассказали в МГБ, добавив, что "в настоящее время проводится правовая оценка имеющихся в отношении вышеуказанных лиц материалов для решения вопроса об их привлечении к уголовной ответственности".В ведомстве уточнили, что "в ходе вербовочных разработок сотрудниками украинской спецслужбы активно задействовались угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их близких родственников, проживающих на территории временно подконтрольной Украине, кроме того, для привлечения к конфиденциальному сотрудничеству использовалась программа "Тебя ждут дома"."В целях предупреждения совершения преступления, предусмотренного статьями 335 "Государственная измена" и 336 "Шпионаж" УК ЛНР по данным фактам МГБ ЛНР военнослужащим Народной милиции ЛНР объявлено 18 официальных предупреждений", - проинформировали в Министерстве. Там также напомнили, что "сотрудничество с иностранными спецслужбами является уголовно наказуемым деянием в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики". При этом согласно примечанию статьи 335 УК ЛНР ("Государственная измена") и статьи 336 УК ЛНР ("Шпионаж"), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности."В случае попыток установления контакта, получения какой-либо информации или иных противоправных действий со стороны сотрудников спецслужб, вооруженных сил, органов внутренних дел Украины, необходимо сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34 51 64, +38 (072) 163 28 00 либо на электронный адрес: mgb.lnr@yandex.ru ", - добавили в МГБ. *к3*с

03 июня — Луганск