Киев препятствует попыткам ЛНР выстроить отношения с государствами мира – Дейнего

Киев препятствует в выстраивании отношений ЛНР с государствами мира. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в ходе пресс-конференции "Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди", организованной в онлайн-режиме пресс-центром "Общественной службы новостей" (Москва)."Вы знаете, как они (представители Киева) воспринимают любые положительные новости о Донбассе. Сразу поднимается шум, достаточно резкие негативные оценки всех этих событий и достаточно настойчивые попытки использовать каких-то зарубежных, если можно так сказать, партнеров Украины для того, чтобы оказать силовое воздействие или санкционное воздействие на те страны, которые идут на контакт с Донбассом", - сказал полномочный представитель.Он добавил, что МИД ЛНР ведет работу в направлении выстраивания взаимоотношений с другими государствами."Безусловно, ни одну из таких стран я сейчас не назову. Такая информация может работать против этого процесса", - отметил Дейнего.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к32*с03 июня — Луганск