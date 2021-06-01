Госкомзем ЛНР с марта выявил более 2,2 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

Государственный комитет по земельным отношениям (Госкомзем) ЛНР с марта 2021 года выявил более 2,2 тыс. гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил Госкомзем Республики."За период с марта 2020 года по настоящее время выявлено 73 земельных участка земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2,2 тысячи гектаров из земель государственной собственности, которые не используются для производства сельскохозяйственной продукции, и могут быть предоставлены в пользование", - говорится в сообщении.В ведомстве проинформировали, что "также проведены мероприятия по прекращению ранее возникших прав на землю по 295 земельным участкам общей площадью более 1,2 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения".Обновленный перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель государственной собственности, которые могут быть предоставлены в пользование, размещен на сайте Госкомзема Республики.Напомним, в марте 2021 года Народный Совет ЛНР внес изменение в Гражданский кодекс в части рационального использования земель. В частности, раздел VIII Гражданского кодекса ЛНР дополнен пунктом 5.2, в соответствии с которым в период действия военного положения в ЛНР земли сельскохозяйственного назначения, не используемые собственниками по целевому назначению, могут передаваться во временное пользование в случаях и порядке, определяемых Правительством Республики. *к11*к3*с

03 июня — Луганск