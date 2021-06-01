Парламент обратился к Президенту Украины, Кабмину с предложением уволить председателя Луганской облгосадминистрации Гайдая
В Верховней Раде Украины принято Постановление «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий / бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации — Луганской областной военно-гражданской администрации по своевременного реагирования на возникновение и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера». Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.
Как говорится в сообщении, Верховная Рада приняла к сведению Отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.
Кроме того, Верховная Рада постановила обратиться в Кабинет Министров Украины с предложением:
безотлагательно разработать и утвердить Порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
разработать и подать в 2021 году на рассмотрение в Верховную Раду проект Закона Украины о порядке возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
рассмотреть целесообразность подчинения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям непосредственно премьер-министру Украины или реорганизации этой Службы в отдельное министерство;
предусмотреть выделение средств на установку и обеспечение функционирования в Луганской области автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
проверить соблюдение требований Постановления Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2017 №733 на территории других областей Украины и принять меры по финансированию автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций во всех населенных пунктах Украины.
Также Верховная Рада обращает внимание Генерального прокурора на «распыление» среди различных органов досудебного расследования уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров на территории Луганской области в 2020 году, и ненадлежащее расследование этих дел.
Кроме того, поручено Председателю Верховной Рады безотлагательно направить Отчет Комиссии Президенту Украины, Кабинету Министров, Офиса Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Министерству внутренних дел, Государственному бюро расследований с целью проверки изложенной в нем информации и, при наличии оснований, принятия указанными органами предусмотренных законом мер реагирования.
Проект Постановления зарегистрирован под № 5588. Новости Региона - Сегодня, 15:00 87
Как говорится в сообщении, Верховная Рада приняла к сведению Отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.
Кроме того, Верховная Рада постановила обратиться в Кабинет Министров Украины с предложением:
безотлагательно разработать и утвердить Порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
разработать и подать в 2021 году на рассмотрение в Верховную Раду проект Закона Украины о порядке возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
рассмотреть целесообразность подчинения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям непосредственно премьер-министру Украины или реорганизации этой Службы в отдельное министерство;
предусмотреть выделение средств на установку и обеспечение функционирования в Луганской области автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
проверить соблюдение требований Постановления Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2017 №733 на территории других областей Украины и принять меры по финансированию автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций во всех населенных пунктах Украины.
Также Верховная Рада обращает внимание Генерального прокурора на «распыление» среди различных органов досудебного расследования уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров на территории Луганской области в 2020 году, и ненадлежащее расследование этих дел.
Кроме того, поручено Председателю Верховной Рады безотлагательно направить Отчет Комиссии Президенту Украины, Кабинету Министров, Офиса Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Министерству внутренних дел, Государственному бюро расследований с целью проверки изложенной в нем информации и, при наличии оснований, принятия указанными органами предусмотренных законом мер реагирования.
Проект Постановления зарегистрирован под № 5588. Новости Региона - Сегодня, 15:00 87
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