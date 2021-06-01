В Киеве на Европейской площади луганчане отпраздновали 83-ю годовщину образования Луганской области. ФОТО
Сегодня, 3 июня 2021 в киевском «Украинском доме» благотворительный фонд «За Луганщину» при содействии народных депутатов Украины луганчан — Максима Ткаченко Руслана Горбенко собрали земляков на празднование 83-летия образования Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
«Представители Луганской области из разных сфер деятельности: общественные деятели, работники культуры, преподаватели вузов, предприниматели вспоминали известных луганчан, поздравили друг друга, познакомились с социальными проектами и проектами, направленными на укрепление экономической состоятельности области.
Была представлена ??Методика оценки потребностей ВПЛ в общинах, разработанная Харьковским Институтом социальных исследований в рамках гранта, предоставленного проектом Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений», — говорится в сообщении.
По словам народного депутата из Луганска Максима Ткаченко былую славу Луганщине можно вернуть только совместными усилиями.
«Луганщина может стать объединяющим звеном для тех, кто вынужден был переехать, но все равно чувствует себя Луганчанином. Мы должны создать такие условия в области, чтобы хотели туда вернуться и те переселенцы, поехали по Украине искать лучшей доли и те, кто «по ту сторону» КПВВ», — заявил М.Ткаченко. Так же он сообщил, что в процессе разработки находится проект всеукраинской платформы, которая будет создана для объединения временно перемещенных лиц из Луганской, Донецкой областей и АР Крым и решения их насущных проблем.
По словам другого депутата из Луганска — Руслана Горбенко, не смотря на то, что Луганщина фактически «временно перемещена — в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Луцк, Черновцы, это выбор, который делает нас разными, но мы имеем общие черты».
«Мы те, о ком говорят «они из Донбасса». Мы все упрямые, сильные, прямые, умеем работать, видим правду, говорим правду. Мы прочные и надежные. Наше слово означает то, что мы думаем на самом деле. Мы не любим быть жертвами, мы не любим просить. Мы — особые. Мы такие украинцы. Особые Украинцы. И мы помним наш родной край», — отметил Горбенко.
Новости Региона - Сегодня, 14:45 143
«Представители Луганской области из разных сфер деятельности: общественные деятели, работники культуры, преподаватели вузов, предприниматели вспоминали известных луганчан, поздравили друг друга, познакомились с социальными проектами и проектами, направленными на укрепление экономической состоятельности области.
Была представлена ??Методика оценки потребностей ВПЛ в общинах, разработанная Харьковским Институтом социальных исследований в рамках гранта, предоставленного проектом Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений», — говорится в сообщении.
По словам народного депутата из Луганска Максима Ткаченко былую славу Луганщине можно вернуть только совместными усилиями.
«Луганщина может стать объединяющим звеном для тех, кто вынужден был переехать, но все равно чувствует себя Луганчанином. Мы должны создать такие условия в области, чтобы хотели туда вернуться и те переселенцы, поехали по Украине искать лучшей доли и те, кто «по ту сторону» КПВВ», — заявил М.Ткаченко. Так же он сообщил, что в процессе разработки находится проект всеукраинской платформы, которая будет создана для объединения временно перемещенных лиц из Луганской, Донецкой областей и АР Крым и решения их насущных проблем.
По словам другого депутата из Луганска — Руслана Горбенко, не смотря на то, что Луганщина фактически «временно перемещена — в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Луцк, Черновцы, это выбор, который делает нас разными, но мы имеем общие черты».
«Мы те, о ком говорят «они из Донбасса». Мы все упрямые, сильные, прямые, умеем работать, видим правду, говорим правду. Мы прочные и надежные. Наше слово означает то, что мы думаем на самом деле. Мы не любим быть жертвами, мы не любим просить. Мы — особые. Мы такие украинцы. Особые Украинцы. И мы помним наш родной край», — отметил Горбенко.
Новости Региона - Сегодня, 14:45 143
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