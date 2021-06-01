После массового сбоя в работе приложения «Вдома», данные пользователей приложения оказались у частной компании



Приложение «Дія» развернет вторую бэкенд-инфраструктуру на частном сервере в облачном дата-сервере GigaCloud. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины. Что это может означать для простых пользователей?

Как будет работать приложение



По словам Алексея Вискуба, первого заместителя министра цифровой трансформации, когда Министерство готовило закон о введении цифровых паспортов, оно прекрасно отдавало себе отчет о том, что сервисы должны работать бесперебойно, иначе у украинцев могут возникнуть неприятные проблемы в самый неподходящий момент. Именно поэтому инфраструктура дублируется — она разворачивается на GigaCloud, а также в основном центре DeNovo Минцифры перейдет на частное облако (HPI).

Как уверяют в министерстве, благодаря этому «Дия» будет работать на базе сразу двух дата-центров, географически распределенных на разных территориях. Они будут связаны между собой независимыми оптическими линками и работать по принципу «Active-Active».

Также на данный момент Министерство цифровой трансформации строит совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации особый дата-центр, который также будет использоваться для того, чтобы резервировать критические государственные реестры и информационные системы.

Одной из причин, которые склонили Министерство цифровой трансформации к подобному решению, стал программный сбой, который произошел З0 апреля на серверах хостинг-провайдера DeNovo. Из-за этого наблюдались сбои в работе многих государственных сервисов, включая «ВДОМА».

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, проблема была связана с кодом самого базового системного уровня и носила крайне сложный технологический характер. Сейчас она уже успешно решена и работает, как и раньше, в штатном режиме. Точные сроки полноценного переведения приложения «Дия» на две платформы сразу пока что не называются, однако, судя по всему, это должно произойти в ближайшие сроки.

Новости Украины - Сегодня, 14:27 283 После массового сбоя в работе мобильных приложений «Вдома» и «Дія», который произошел 30 апреля сего года и полностью парализовал работу КПВВ на линии разграничения и пунктов пропусков на госгранице Украины, данные пользователей этими мобильными приложениями оказались на сервере частной компании.Приложение «Дія» развернет вторую бэкенд-инфраструктуру на частном сервере в облачном дата-сервере GigaCloud. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины. Что это может означать для простых пользователей?Как будет работать приложениеПо словам Алексея Вискуба, первого заместителя министра цифровой трансформации, когда Министерство готовило закон о введении цифровых паспортов, оно прекрасно отдавало себе отчет о том, что сервисы должны работать бесперебойно, иначе у украинцев могут возникнуть неприятные проблемы в самый неподходящий момент. Именно поэтому инфраструктура дублируется — она разворачивается на GigaCloud, а также в основном центре DeNovo Минцифры перейдет на частное облако (HPI).Как уверяют в министерстве, благодаря этому «Дия» будет работать на базе сразу двух дата-центров, географически распределенных на разных территориях. Они будут связаны между собой независимыми оптическими линками и работать по принципу «Active-Active».Также на данный момент Министерство цифровой трансформации строит совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации особый дата-центр, который также будет использоваться для того, чтобы резервировать критические государственные реестры и информационные системы.Одной из причин, которые склонили Министерство цифровой трансформации к подобному решению, стал программный сбой, который произошел З0 апреля на серверах хостинг-провайдера DeNovo. Из-за этого наблюдались сбои в работе многих государственных сервисов, включая «ВДОМА».Как сообщает Министерство цифровой трансформации, проблема была связана с кодом самого базового системного уровня и носила крайне сложный технологический характер. Сейчас она уже успешно решена и работает, как и раньше, в штатном режиме. Точные сроки полноценного переведения приложения «Дия» на две платформы сразу пока что не называются, однако, судя по всему, это должно произойти в ближайшие сроки.Новости Украины - Сегодня, 14:27 283

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