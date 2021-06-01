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"Почта ЛНР" в рамках акции собрала для детских домов и интернатов 19 тыс. руб.

Sergey Сегодня, 17:000Новости
"Почта ЛНР" в рамках акции собрала для детских домов и интернатов 19 тыс. руб.
"Почта ЛНР" в рамках акции собрала для детских домов и интернатов 19 тыс. руб.


Государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" в рамках благотворительной акции "Лучики добра" собрало 19 тыс. руб. для детских домов и интернатов. Об этом сообщили на предприятии."За период с февраля по май 2021 года, благодаря совместным усилиям почтовиков и всех неравнодушных жителей ЛНР, удалось собрать свыше 19 тыс. руб., из которых на сумму свыше 9 тыс. руб. была оформлена подписка на детские республиканские периодические печатные издания, а на сумму около 10 тыс. руб. были осуществлены благотворительные платежи на расчетные счета республиканских детских социальных учреждений", - говорится в сообщении."Почта ЛНР" объявила в январе 2021 года о старте благотворительной акции "Лучики добра" по сбору помощи для интернатов и детских домов Республики. Для участия в ней каждый желающий может оформить подписку на детские периодические издания или сделать благотворительный платеж в адрес детских домов, школ-интернатов, самостоятельно выбрав социальное учреждение Республики из списка, предложенного операторами почтовой связи.В 2020 году в рамках в рамках акции "Почта ЛНР" собрала около 100 тыс. руб. для детских домов и интернатов. *к32*с
03 июня — Луганск

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