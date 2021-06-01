Парламент внес изменения в КоАП касательно админответственности за оскорбление и клевету

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики об административных правонарушениях в части уточнения административной ответственности за оскорбление и клевету".Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов рассказал, что законопроект направлен на усиление ответственности за оскорбление, усовершенствование законодательства в сфере защиты чести и достоинства населения и унификацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации."Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5.59 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях, установив, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, а также касаться не только другого лица, но и группы лиц", - сказал он.Попов добавил, что законопроектом устанавливается административная ответственность лица, замещающего государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, "за оскорбление, совершенное в связи с осуществлением полномочий, должностных обязанностей", а также юридического лица "за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию". *к31* п03 июня — Луганск