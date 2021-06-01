Два бойца ВСУ погибли при подрыве на украинской мине, один ранен – Народная милиция

Два киевских силовика погибли в результате подрыва на украинской мине, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."При минировании местности на южной окраине населенного пункта Нижнее в результате неосторожного обращения с миной ПОМ-2 два военнослужащих 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады погибли, один в тяжелом состоянии находится в госпитале Северодонецка", - сказал он.Офицер пресс-службы добавил, что командир 14-й бригады Сергей Войченко, "в чьем оперативном подчинении находится указанный батальон, в докладе командующему оперативно-тактической группировки "Север" представил данные потери, как полученные в результате подрыва на минном поле при попытке военнослужащих самовольно оставить занимаемые позиции".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*с

03 июня — Луганск