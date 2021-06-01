Три десантника ВСУ оставили оружие и дезертировали из зоны "ООС" – Народная милиция

Сотрудники украинской военной службы правопорядка (ВСП) разыскивают трех десантников ВСУ, оставивших оружие и дезертировавших с позиций в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") в районе села Геевка Станично-Луганского района. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."По имеющимся у нас данным, вчера с позиций 2-го дшб (десантно-штурмового батальона) 80-й огшбр (отдельной горно-штурмовой бригады), расположенных вблизи населенного пункта Геевка, трое десантников, уроженцев Николаевской области, оставили свое оружие и самовольно отправились домой", - сказал он.Филипоненко добавил, что в настоящее время сотрудниками ВСП "организованы поиски беглецов".Он пояснил, что уровень воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ продолжает снижаться "по причине переносов ротации из зоны "ООС" на более поздний срок".Ранее Филипоненко сообщил, что около 200 бойцов в одной из бригад ВСУ, дислоцируемых в зоне проведения "ООС", написали рапорта на увольнение в связи с задержкой ротации. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к16*к29*с

03 июня — Луганск