Зеленский предлагает обновить понятие электронного СМИ

«Это любой из таких субъектов: печатное средство массовой информации, электронное средство массовой информации, информационное агентство, канал вещания. Контролером определяется лицо, которое имеет возможность оказывать решающее влияние на управление или деятельность средства массовой информации непосредственно или через других лиц путем реализации прав бенефициара, или независимо от статуса бенефициара оказывать такое влияние на основании договора или любым другим образом.»

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ввести обновленное понятие электронного средства массовой информации.Об этом говорится в законопроекте №5599 «О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», текст которого появился на сайте парламента.Согласно предложенному определению, электронное средство массовой информации — «это средство распространения периодически обновляемой информации для неопределенного заранее круга субъектов в электронном виде с помощью сети Интернет под постоянным названием как индивидуализирующим признаком. Профиль (аккаунт) в социальных сетях не будет считаться электронным СМИ».Законопроект дает определение и средства массовой информации:Как сообщалось, 2 июня Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деолигархизации. Положения документа предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам, и создание Реестра олигархов. Среди признаков олигарха приводится значительное влияние на средства массовой информации.Политика - Сегодня, 16:52 131