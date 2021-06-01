Парламент внес изменение в закон "О налоговой системе" в части транзита сигарет

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 84 Закона Луганской Народной Республики "О налоговой системе"."Основной целью законопроекта является увеличение поступлений доходной части государственного бюджета ЛНР за счет транзита подакцизной продукции (сигарет с фильтром) через таможенную территорию Луганской Народной Республики", - рассказал председатель парламентского комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий. *к31*п

03 июня — Луганск