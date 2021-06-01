УГИБДД МВД призывает участников движения к осторожности на дорогах во время сильного дождя

Управление ГИБДД МВД в связи со сложными погодными условиями призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах во время сильного дождя. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ЛНР."По прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни на территории Республики ожидается интенсивное выпадение осадков в виде дождя, что может стать причиной осложнения дорожной обстановки. Снижение видимости и ухудшение сцепления шин с дорожным покрытием могут стать причиной ДТП", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям соблюдать дистанцию и интервал, а также с особым вниманием проезжать перекрестки и пешеходные переходы, соблюдать осторожность и правила дорожного движения при маневрировании."При движении в условиях недостаточной видимости необходимо использовать внешние световые приборы, следить за их чистотой и технической исправностью", - напомнили в ведомстве.Там добавили, что опасность на дорогах во время проливных дождей "также подстерегает и пешеходов". "Необходимо строго соблюдать правила перехода проезжей части, минимизировать использование наушников и мобильных телефонов. Пешеходы должны убедиться в безопасности перехода дороги и помнить, что на мокром дорожном покрытии длина тормозного пути транспорта увеличивается", - отметили в УГИБДД.Ранее Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР сообщил, что сильный дождь, гроза и усиление ветра до 18 м/с ожидаются местами по территории Республики 3 июня. Ночью и утром 4 июня местами в Республике ожидается сильный туман. *к29*с

03 июня — Луганск