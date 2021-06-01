Народный Совет внес изменения в закон "Об Уполномоченном по правам ребенка"

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 7 Закона Луганской Народной Республики "Об Уполномоченном по правам ребенка Луганской Народной Республики".Парламентарий Светлана Алешина рассказала, что законопроект разработан "с целью приведения в соответствие положений закона ЛНР "Об Уполномоченном по правам ребенка Луганской Народной Республики" с действующим законодательством Луганской Народной Республики"."Необходимость принятия законопроекта связана с тем, что со дня вступления в силу закона ЛНР "О порядке рассмотрения обращений граждан Луганской Народной Республики" закон ЛНР "Об обращениях граждан" утратил силу", - пояснила она. *к31*с03 июня — Луганск