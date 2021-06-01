Польша выразила готовность заменить Белоруссию в качестве площадки для переговоров по Донбассу

Польша может заменить собой Белоруссию в качестве площадки для переговоров по Донбассу. С предложением заменить Минск Варшавой выступил посол Польши на Украине Бартош Цихоцки.По словам посла, в случае, если страны нормандской четверки выберут Польшу для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, Россия и Запад могут договорится о "разовой" отмене визовых санкций. В качестве города для переговоров Цихотски предлагает Варшаву, Краков или "другие подходящие места".При этом польский посол отметил, что не знает, рассматривается ли его страна в качестве замены Белоруссии. О такой возможности он узнал от украинских чиновников.Ранее в Киеве заявили о желании заменить Минск на другую площадку для переговоров по Донбассу. Как заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, Белоруссия стала полностью "пророссийской", а Минск находится "под каблуком" Москвы. В качестве альтернативы Кравчук предлагал выбрать любую другую европейскую страну, в частности, Швецию.Кроме смены площадки для переговоров в Киеве выразили желание увеличить количество членов нормандской четверки. Кравчук предлагает присоединить к переговорам США, а Зеленский вообще предложил поменять формат, добавив к нему США, Великобритания и Канаду, вынеся на обсуждение еще и вопросы Крыма и "Северного потока-2".Несмотря на все заявления, в Минске готовы и дальше принимать переговоры по Донбассу.