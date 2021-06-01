Таможенники изъяли в Вергулевке контрабандные сигареты на 2 млн руб. и автомобиль

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР изъяли в поселке городского типа (пгт) Вергулевка табачные изделия без марок акцизного налога на сумму 2 млн руб. и автомобиль, на котором они перевозились. Об этом сообщил пресс-центр ГТК со ссылкой на заместителя директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил - начальника оперативного управления ведомства Леонида Сичака."При проведении оперативных мероприятий в пгт Вергулевка города Брянки сотрудниками Государственного таможенного комитета ЛНР остановлен автомобиль УАЗ-3303, за рулем которого находился местный житель. В ходе осмотра данного транспортного средства выявлены табачные изделия торговой марки Marlboro в общем количестве 40 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога ЛНР", - рассказал замдиректора департамента.Он добавил, что документы, подтверждающие законность нахождения товара в ЛНР, у водителя отсутствовали."Табачные изделия и транспортное средство изъяты. По предварительной оценке, стоимость изъятых табачных изделий составляет 2 миллиона рублей", - отметил Сичак.В пресс-центре ГТК ЛНР добавили, что в действиях правонарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 234 Уголовного кодекса ЛНР "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий".Ранее сотрудники ГТК ЛНР изъяли в Перевальском районе табачные изделия без марок акцизного налога на 1 млн руб. и автомобиль, на котором они перевозились. *к32*с03 июня — Луганск