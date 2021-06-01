Народный Совет урегулировал процедуру установления срока дознания

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 230 Уголовно-процессуального кодекса Луганской Народной Республики".Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов рассказал, что законопроект разработан с целью урегулирования проблем неоднозначного применения норм уголовно-процессуального законодательства в части определения сроков расследования и компетенции должностных лиц по их установлению при осуществлении полномочий начальника подразделения дознания при отмене необоснованных постановлений о приостановлении производства дознания по уголовному делу."Неоднозначность и неопределенность процедуры возобновления дознания и установления срока дополнительного дознания может привести к нарушениям прав и законных интересов участников процесса. В целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства и урегулирования указанного пробела законопроектом предлагается внести изменение в статью 230 Уголовно-процессуального кодекса ЛНР, предусматривающее наделение начальника подразделения дознания правом ходатайствовать перед прокурором об установлении дополнительного срока дознания при его возобновлении, а прокурора – полномочием устанавливать указанный срок", - пояснил он. *к31*с

03 июня — Луганск