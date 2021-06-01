На Украине на аукционе продали первую тюрьму

На Украине в рамках «большой распродажи тюрем» продали имущество колонии, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.«Сегодня на аукционе продали первый лот – имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта – 132 млн 674 тыс. 303 гривны 55 копеек (4,9 млн долларов). Цена продажи по результатам торгов – 377,5 млн гривен (13,8 млн долларов). Рост цены на аукционе – чуть ли не в три раза!» – написал он на своей странице в Facebook.Также Малюстка напомнил, что распределение вырученных средств от продажи тюрем будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в госбюджет, а 70% – на восстановление тюремной инфраструктуры. По его словам, «большая распродажа тюрем» превратится в «большое строительство тюрем».Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает продать 22-25 тюрем. На Украине планируется продажа СИЗО, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве намерены переделать в отель. По словам Малюськи, людей из самого старого и крупного корпуса изолятора перевезут в другое СИЗО в Киевской области, а часть камер сделают платными с улучшенными условиями.