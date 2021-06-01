Туристы из России поделились впечатлениями об отпуске в Абхазии

С каждым годом все больше туристов приезжают в Абхазию ради уникальной природы, неповторимого колорита и расслабляющего отдыха.pixabay.comРоссийские туристы провели отпуск в соседней Абхазии и оценили ситуацию с туризмом. Своими впечатлениями об отдыхе и ценах они поделились с корреспондентами E1.RU.Наталья из Воронежа регулярно с самого детства проводит отпуск в Абхазии. По словам женщины, с 1990-х годов ситуация в стране сильно изменилась, появились хорошие гостиницы, кафе и магазины. Тем не менее цены остаются вполне демократичными. За двухместную комнату женщина платит всего 2 тыс. рублей в сутки.Турист Вячеслав платит те же деньги за трехместный номер и очень доволен условиями: в комнате чисто, рядом находятся магазины и рынок. Мужчина отметил, что он заплатил всего 500 рублей за дорогу от адлерского аэропорта до гостевого дома."В Сочи таких цен сейчас не найдешь. До пляжа 100 метров, и людей очень мало", — добавил турист.Местный экскурсовод в интервью изданию поделился, что в этом году очень много туристов интересуются турами в Абхазию. По его словам, их привлекает нетронутая природа и богатая история страны. Также он прокомментировал цены на курорте, заявив, что сейчас снять дом на три-четыре человека в Пицундской сосновой роще можно за 1,5–4 тыс. рублей в день.Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Александр Мкртчян ранее заявил, что Краснодарский край или Абхазия — лучшие альтернативы отдыху на курортах Крымского полуострова.Светлана Акульшина