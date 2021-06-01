Синоптики прогнозируют днем 4 июня в ЛНР до 18 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 4 июня будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 18 градусов тепла днем, ночью и днем пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 3 июня до 21:00 4 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем – 15-17 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 9-11 градусов выше нуля ночью и 14-16 градусов тепла днем.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни сохранится дождливая погода, в выходные дни, 5 и 6 июня, температурный фон повысится на 3-5 градусов. *к16*к3*с

03 июня — Луганск