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Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 2,9 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР

Sergey Сегодня, 20:150Новости
Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 2,9 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР


Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли более 2,9 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОД."Всего с начала работы акции было принято 2908 обращений от жителей Республики", - говорится в сообщении.Пресс-служба добавила, что за прошедшую неделю волонтеры помогли 27 жителям ЛНР, из них 12 – жители Луганска. Активисты доставили заявителям продукты питания, лекарства, воду. "Волонтеры общественного движения "Мир Луганщине" продолжают оказывать помощь в рамках акции "Рука помощи", они помогают в приобретении средств первой необходимости жителям Республики. Для нас и наших волонтеров важна и ответственна эта миссия, ведь помогать не так сложно, как многие думают", - отметила координатор проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" Антонина Машкова.Она добавила, что эта акция важна для жителей Республики, которые нуждаются в посторонней помощи. "Те, кому мы помогаем, благодарны активистам, нам поступает множество звонков со всех уголков нашей Республики со словами благодарности волонтерам и активистам движения", - сказала координатор проекта.Пресс-служба напомнила, что волонтеры могут купить продукты, воду и лекарства гражданам, которые находятся в группе риска и на самоизоляции. Все покупки добровольцы совершают за средства граждан, которые обратились за помощью. Напомним, 1 апреля 2020 года глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции.Оставить заявки для получения помощи можно с 09:00 до 18:00 по телефонам: +38 (072) 503 55 55, +38 (0642) 34 55 05. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 171,2 млн, из них более 3,6 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4805 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. *к29*с
03 июня — Луганск

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