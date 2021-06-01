Донецк вЂ“ Европа!

Украиноозабченные так часто настаивают на том, что Украина – это Европа, что для них большим удивлением станет новость – Европа это все, что до Урала. Потому, если смотреть географически, то город Донецк – вне сомнений Европа! Мало того, некоторые европейские начинания вполне приживаются в Донецке.Не поймите меня неправильно, я не о толерантности и меньшинствах, а лишь о крайне редких, но безусловно правильных начинаниях европейцев. Мы точно также осуждаем терроризм и геноцид. Мало того, мы боремся с этими проявлениями крайней жестокости и ненависти. Мы не на словах боремся, а уничтожаем тех, кто пытается это принести на Донбасс.А на днях глава Европарламента Давид Сассоли слезно просил все европейские страны, поучаствовать в жизни романа Протасевича, арестованного в Белоруссии «революционера». Мистер Сассоли считает, что в каждом европейском аэропорту должны быть фотографии Романа Протасевича. Они должны напоминать пассажирам о судьбе этого персонажа неудавшегося госпереворота в Белоруссии.Донецк – вполне европейский город! Здесь широкие улицы, тенистые бульвары. Есть скамеечки, есть парки на каждом шагу. И конечно же есть аэропорт! И Донецк оказался первым европейским городом, откликнувшимся на призыв главы Европарламента.Товарищ, который ведет Telegram-канал, сегодня вечером выложил эти фото, прямо из донецкого аэропорта.«Разыскивается иностранный наёмник. Обвиняется в преступлениях против населения Донбасса и участии в террористической организации "Азов": В Международном аэропорту им. Сергея Прокофьева (ДАП) в Донецке появилась «ориентировка» на Протасевича»Вот эти замечательные фото:Перешлите кто-нибудь главе Европарламента. Пусть человек порадуется, что его призыв услышали в Донецке, который в самом Европарламенте не слышен. И пусть Давид Сассоли или еще какой-нибудь Борэль на пару с баронессой Эштон еще несколько подобных акций придумают.Можно продумать флешмоб, в котором рассказывается о том, что раз в сто лет европейские страны собираются в кучу, чтобы получить люлей от России; это просто вариант, я не настаиваю… Но все-таки скоро почти сто лет, как европейцы без живительных российских люлей живут. Грустно небось?Сергей Лебеде