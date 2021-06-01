Отключение электроснабжения в Луганске 4 июня
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 4 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Каменнобродского, Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Курчатова, 3а;
городок Щорса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
квартал Дружбы, 7а, 7б
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:
улица Нечуй-Левицкого, 37;
улица Международная, 24-74;
тупик Очаковская, 2-8, 1-7;
улица Стаханова, 4, 6-12 3-11;
улица Шахтерская, 2-66, 1-63;
тупик 1-й Шахтерский, 2 -8, 1а-7;
тупик 2-й Шахтерский, 2 -8, 1а-7;
тупик 3-й Шахтерский, 2-8, 1а-7;
тупик 4-й Шахтерский, 2-8, 1а -7;
улица Ладожская, 135-169, 142-170;
тупик 2-й Ладожский, 3, 11, 13, 19;
улица Краснодонская, 11а, в;
улица 2-я Строительная, 117-123,118-136;
улица Филатова 167-169, 171,173, 179, 166-184, 183, 185, 177;
проезд 4-й Ладожский, 3;
улица Холмистая, 155-163;
улица Огородная, 46-118, 97-115;
улица Печерская, 2-64, 1-7, 13, 15-25, 9-11, 66-84, 27-31, 35, 86;
улица Плановая, 84-100, 99-115;
улица Магистральная, 56-72, 74, 97-115,14-54, 57-95;
улица Крымская, 36, 2-38, 40-132;
переулок Крымский, 2-14,16-22;
улица Мечникова, 4-14, 37-65;
проезд 1-й Печорский, 1-31;
проезд 2-й Печорский, 1-7;
проезд 3-й Печорский, 2-26, 1-25, 27;
проезд 4-й Печорский, 2-14, 1-19, 16-24, 21-25;
проезд 5-й Печорский, 2-22, 1-25;
улица Глинки, 2-36, 1-35;
тупик 3-й Карьерный, 2-4, 1-5;
улица Лациса, 10-14а, 3-7, 14б, 9-21а, 16-39б, 41-98, 100-116;
улица Мечникова, 8-10, 14а, б, 1-35а;
переулок 2-й Ракетный, 12а-26, 9, 9а;
улица Хруничева, 2а-10а, 1-21, 83-95;
площадь Загородная, 20-34, 36-50;
проезд Загородный, 37;
площадь Плановая, 40-82, 49-97;
улица Проездная, 44-74, 31-73;
тупик 3-й Проездной, 2-6, 1-5;
тупик 4-й Проездной, 2-6, 1-5;
улица Обводная, 6, 8-12;
улица Белорусская, 102-140, 93-133, 143,116б, 136а, 135-137а;
улица 3-я Строительная, 38-44, 48-100а, 104-116, 41-51, 115;
улица Блюхера, 24-88, 23-85;
улица Хруничева, 2-44в, 23-81;
улица Гоженко, 4, 36в, 38-70б, 65-111,12-123;
тупик Гоженко, 2-4, 1- 3;
тупик 2-й Гоженко, 2-4, 1-3;
тупик 3-й Гоженко, 2-4, 1-3;
тупик 4-й Гоженко, 2-4,1-3;
тупик 5-й Гоженко, 2-4,1-3;
переулок 3-й Ракетный, 14-18, 11-21, 23-35, 37;
переулок 4-й Ракетный, 24-30;
улица Боженко, 66-76а/3, 76б, 82/1, 82/2, 105-178;
улица Лациса, 9б;
тупик 1-й Гоженко, 2-4, 1-3, 5;
тупик 6-й Гоженко, 2-4, 1-3;
проезд1-й Крымский, 1-49;
проезд 2-й Крымский, 2-12, 1-7;
проезд 3-й Крымский, 2-16, 1-15;
переулок 4-й Ракетный, 12-22, 1-15.
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Артема, 151-167;
переулок Болтовой, 1-36;
улица Войкова, 63-121;
улица Жукова, 1-38;
улица Братьев Маховых, 32а-81;
улица Паровозная, 4, 9;
переулок 2-й Партизанский, 1-53;
переулок Пугачевский, 1-26;
улица Братьев Сумских, 2-55а;
улица Текстильщиков 32-123;
переулок 1-й Текстильщиков, 1-34;
улица Энгельса, 58-122;
переулок 2-й Энгельса, 2-48;
улица 21-го Мюда, 84-199;
улица Шишкина, 60-103;
улица Громовой, 67-202;
улица Смирнова, 108-204;
улица Ивана Туркенича, 136-190а;
улица Лизы Чайкиной, 68-114;
переулок Алебастровский, 1-45;
переулок Бетонный, 38б-61а;
переулок 1-й Газетный, 5-71;
переулок 2-й Газетный, 2в-30;
переулок Кубанский, 26-87;
улица Леваневского, 26;
улица Новая, 1;
улица Партизанская, 37-174;
переулок Пугачевский, 37-59;
переулок 2-й Текстильщиков, 3-29;
переулок Моисеенко, 4-64;
тупик Леваневского, 1-19;
улица Новая, 2-17;
переулок 3-й Энгельса, 1-21.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 20:05 148
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