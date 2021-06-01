Отключение электроснабжения в Луганске 4 июня

Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 4 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Каменнобродского, Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).улица Курчатова, 3а;городок Щорса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.квартал Дружбы, 7а, 7булица Нечуй-Левицкого, 37;улица Международная, 24-74;тупик Очаковская, 2-8, 1-7;улица Стаханова, 4, 6-12 3-11;улица Шахтерская, 2-66, 1-63;тупик 1-й Шахтерский, 2 -8, 1а-7;тупик 2-й Шахтерский, 2 -8, 1а-7;тупик 3-й Шахтерский, 2-8, 1а-7;тупик 4-й Шахтерский, 2-8, 1а -7;улица Ладожская, 135-169, 142-170;тупик 2-й Ладожский, 3, 11, 13, 19;улица Краснодонская, 11а, в;улица 2-я Строительная, 117-123,118-136;улица Филатова 167-169, 171,173, 179, 166-184, 183, 185, 177;проезд 4-й Ладожский, 3;улица Холмистая, 155-163;улица Огородная, 46-118, 97-115;улица Печерская, 2-64, 1-7, 13, 15-25, 9-11, 66-84, 27-31, 35, 86;улица Плановая, 84-100, 99-115;улица Магистральная, 56-72, 74, 97-115,14-54, 57-95;улица Крымская, 36, 2-38, 40-132;переулок Крымский, 2-14,16-22;улица Мечникова, 4-14, 37-65;проезд 1-й Печорский, 1-31;проезд 2-й Печорский, 1-7;проезд 3-й Печорский, 2-26, 1-25, 27;проезд 4-й Печорский, 2-14, 1-19, 16-24, 21-25;проезд 5-й Печорский, 2-22, 1-25;улица Глинки, 2-36, 1-35;тупик 3-й Карьерный, 2-4, 1-5;улица Лациса, 10-14а, 3-7, 14б, 9-21а, 16-39б, 41-98, 100-116;улица Мечникова, 8-10, 14а, б, 1-35а;переулок 2-й Ракетный, 12а-26, 9, 9а;улица Хруничева, 2а-10а, 1-21, 83-95;площадь Загородная, 20-34, 36-50;проезд Загородный, 37;площадь Плановая, 40-82, 49-97;улица Проездная, 44-74, 31-73;тупик 3-й Проездной, 2-6, 1-5;тупик 4-й Проездной, 2-6, 1-5;улица Обводная, 6, 8-12;улица Белорусская, 102-140, 93-133, 143,116б, 136а, 135-137а;улица 3-я Строительная, 38-44, 48-100а, 104-116, 41-51, 115;улица Блюхера, 24-88, 23-85;улица Хруничева, 2-44в, 23-81;улица Гоженко, 4, 36в, 38-70б, 65-111,12-123;тупик Гоженко, 2-4, 1- 3;тупик 2-й Гоженко, 2-4, 1-3;тупик 3-й Гоженко, 2-4, 1-3;тупик 4-й Гоженко, 2-4,1-3;тупик 5-й Гоженко, 2-4,1-3;переулок 3-й Ракетный, 14-18, 11-21, 23-35, 37;переулок 4-й Ракетный, 24-30;улица Боженко, 66-76а/3, 76б, 82/1, 82/2, 105-178;улица Лациса, 9б;тупик 1-й Гоженко, 2-4, 1-3, 5;тупик 6-й Гоженко, 2-4, 1-3;проезд1-й Крымский, 1-49;проезд 2-й Крымский, 2-12, 1-7;проезд 3-й Крымский, 2-16, 1-15;переулок 4-й Ракетный, 12-22, 1-15.улица Артема, 151-167;переулок Болтовой, 1-36;улица Войкова, 63-121;улица Жукова, 1-38;улица Братьев Маховых, 32а-81;улица Паровозная, 4, 9;переулок 2-й Партизанский, 1-53;переулок Пугачевский, 1-26;улица Братьев Сумских, 2-55а;улица Текстильщиков 32-123;переулок 1-й Текстильщиков, 1-34;улица Энгельса, 58-122;переулок 2-й Энгельса, 2-48;улица 21-го Мюда, 84-199;улица Шишкина, 60-103;улица Громовой, 67-202;улица Смирнова, 108-204;улица Ивана Туркенича, 136-190а;улица Лизы Чайкиной, 68-114;переулок Алебастровский, 1-45;переулок Бетонный, 38б-61а;переулок 1-й Газетный, 5-71;переулок 2-й Газетный, 2в-30;переулок Кубанский, 26-87;улица Леваневского, 26;улица Новая, 1;улица Партизанская, 37-174;переулок Пугачевский, 37-59;переулок 2-й Текстильщиков, 3-29;переулок Моисеенко, 4-64;тупик Леваневского, 1-19;улица Новая, 2-17;переулок 3-й Энгельса, 1-21.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 20:05 148