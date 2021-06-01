Луганскстандартметрология утопает в мусоре и зловонии. Коммунальщики объявили ей войну? ФОТО



«Эти фото сделаны еще 31 мая, уже как минимум 4 дня не мусор не вывозился. Это контейнеры рядом со зданием «Луганскстандартметрологии» по адресу Тимирязева 4а и Линева 67а, с двух сторон. Почему не вывозят мусор никто объяснить не может. Букавально рядом на квартале Гаевого — чистота и порядок. А сюда уже и дворники бояться заходить. На фото видно слева лежит контейнер — гнилой уже развалился, остальные в похожем состоянии. «Метрология», наверное, перед коммунальщиками или мусорщиками чем-то провинилась, вот и решили ее в мусоре утопить. А за одно и рядом прилегающие улицы. Причем эта «вонючая война» идет уже последние 2 месяца. Сколько здесь живу, такого раньше никогда не было», — пишет луганчанин проживающий в этом районе.



А вот фото более свежее — от 2 июня. Ситуация как видим не поменялась.



Как отмечает местный житель, можно и про дорогу пару слов сказать: «Ямы скоро будут по колено, от въезда в Стандартметрологию до дома 67а по улице Линева. Скоро и скорые перестанут ездить, если Камазы мусорные с трудом проезжают».

Сетует луганчанин и на городского голову Манолиса Пилавова, который «из нашего района, но по словам забыл дом родной».

Удобный город - Сегодня, 20:05 171 Больше недели не вывозится мусор от здания «Луганскстандартметрологии». В округе уже нечем дышать. Об этом сообщили читатели журналисты и прислали подтверждающие фотографии.«Эти фото сделаны еще 31 мая, уже как минимум 4 дня не мусор не вывозился. Это контейнеры рядом со зданием «Луганскстандартметрологии» по адресу Тимирязева 4а и Линева 67а, с двух сторон. Почему не вывозят мусор никто объяснить не может. Букавально рядом на квартале Гаевого — чистота и порядок. А сюда уже и дворники бояться заходить. На фото видно слева лежит контейнер — гнилой уже развалился, остальные в похожем состоянии. «Метрология», наверное, перед коммунальщиками или мусорщиками чем-то провинилась, вот и решили ее в мусоре утопить. А за одно и рядом прилегающие улицы. Причем эта «вонючая война» идет уже последние 2 месяца. Сколько здесь живу, такого раньше никогда не было», — пишет луганчанин проживающий в этом районе.А вот фото более свежее — от 2 июня. Ситуация как видим не поменялась.Как отмечает местный житель, можно и про дорогу пару слов сказать: «Ямы скоро будут по колено, от въезда в Стандартметрологию до дома 67а по улице Линева. Скоро и скорые перестанут ездить, если Камазы мусорные с трудом проезжают».Сетует луганчанин и на городского голову Манолиса Пилавова, который «из нашего района, но по словам забыл дом родной».Удобный город - Сегодня, 20:05 171

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