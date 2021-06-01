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Курсы валют в Луганске на 4 июня

bot Сегодня, 05:4535Новости
Курсы валют в Луганске на 4 июня
Государственный банк информирует о том, что с 4 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 73,2636 рублей
1 ЕВРО 89,2644 рубля
10 украинских гривен 26,7998 рублей
Вчера, 3 июня курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 73,4979 рублей
1 ЕВРО 89,6895 рублей
10 украинских гривен 26,8869 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 116

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