National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией

"Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса "воздух-земля" и управляемых бомб", — подчеркнул Эпископос.

"Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем (гаубиц 2С19 "Мста-С". — Прим. ред.) угрозы", — считает автор.

Фото: © РИА Новости / Григорий СысоевВ отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос, передает РИА Новости.В свою очередь, установленные в Крыму флагманские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" представляют серьезную угрозу для военных объектов в восточной и центральной Украине, считает аналитик. Российская ЗРК способна поражать воздушные цели на расстоянии 400 километров, указал он.Публицист считает недостаточным количество украинских основных боевых танков Т-84 "Оплот" для эффективного противостояния российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Также он обратил внимание на наличие у России самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", отличающихся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.Эпископос заключил, что любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход сражений.