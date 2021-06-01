Япония отказалась принять протест МИД России из-за инцидента со шхуной

"Позиция Японии на основании объяснений причастных лиц и анализа заключается в том, что японское судно ("Эйхо-мару 172") вело промысел в японской исключительной экономической зоне. Что касается протеста российской стороны, то мы не можем его принять и настаиваем на скорейшем освобождении членов экипажа и судна. МИД со своей стороны делает все возможное, чтобы как можно скорее решить этот вопрос", — сказал Мотеги.

Фото: © AP Photo / Kiichiro SatoТокио не принимает протест Москвы из-за задержания рыболовецкой шхуны, зашедшей в российскую исключительную экономическую зону в Охотском море. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, передает РИА Новости.МИД России ранее заявил протест посольству Японии. В министерстве подчеркнули, что судно "Эйхо-мару 172" заметили у острова Сахалин, а находившиеся на борту люди не отвечали на запросы и попытался скрыться. При этом во время преследования шхуна опасно маневрировала, осуществила навал на сторожевой катер, подвергнув угрозе жизни его экипажа.Японскую шхуну задержали в конце мая за незаконную ловлю. По данным Москвы, это произошло в российской экономической зоне. В Токио заявляют, что промысел велся в японских эксклюзивных водах.В релизе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области отмечалось, что экипаж не выполнил требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Также ведомство сообщало, что во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения со сторожевым кораблем. Пограничники произвели предупредительную стрельбу, после чего шхуна легла в дрейф.Источник