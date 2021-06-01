Протасевич рассказал о пребывании в Донбассе

"Я впервые туда поехал в 2014 году, в Украину, зону АТО, пробыл всего полтора месяца", - сказал Протасевич. Он утвердительно ответил на вопрос, был ли он в это время при подразделении "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело), но подчеркнул, что "даже форму не носил".

"Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией… Большую часть времени мы проводили на базах", - сказал он.

Фото: ReutersОснователь Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что во время нахождения в Донбассе в 2014 году непосредственно в зоне боевых действий не находился, передает РИА Новости."Я даже в 2014 году ни разу не был в зоне боевых действий… Я состоял в объединении белорусов "Отряд Погоня", по сути в нем три человека. К "Азову" прикрепили", - отметил Протасевич.Он подтвердил, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и "сделаны на полигонах". Протасевич обратил внимание, что был тогда молод и хотел "построить" из себя вояку, был окрылен "неверным романтизмом войны".Протасевич подчеркнул, что в штате "Азова" не был, так как иностранец.Он заявил, что считает свое нахождение на Донбассе и свои "странные высказывания" в то время своей самой большой ошибкой в жизни, о которой он жалеет. "Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы. Я не поддерживал ту идеологию", - сказал Протасевич.Он заявил, что боится своей выдачи в Донбасс по уголовному делу, возбужденному в Луганской Народной Республике. "Логично, что такое уголовное дело было возбуждено… Единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии – ред.) найдется достаточно политической воли и достаточно решимости для того, чтобы не выдать меня", - сказал Протасевич.