Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 5 июня

Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 5 июня. Об этом сообщили в финучреждении."Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 5 июня 2021 года, будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу – с 08:30 до 16:00", - говорится в сообщении.Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 5 июня:Дежурные отделения по Луганску:- ул. Оборонная, 2а;- кв. Левченко, 12б;- кв. Героев Сталинграда, 9А;- ул. Веселогоровская, 7.Дежурные отделения на территории Республики:- Алчевск, ул. Ленина, 54а;- Антрацит, ул. Петровского, 60;- Брянка, микрорайон "Тополь", 11а;- Краснодон, ул. П. Котова, 1а;- Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25;- Лутугино, ул. Крупской, 22;- Перевальск, ул. Ленина, 39а;- Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а/1;- Свердловск, ул. Энгельса, 32;- Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;- Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10;- Славяносербск, ул. Ленина, 68;- Первомайск, ул. Макушкина, 1а.Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;- прием всех видов коммунальных платежей. *к31*с

04 июня — Луганск